18+ В Магнитогорске задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске установлен подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, пропавшей 28 июня, – им оказался 18-летний местный житель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова.

«По версии следствия, в минувшую среду, 28 июня, подозреваемый в ходе возникшей ссоры убил потерпевшую, после чего расчленил тело и скрыл его части в малолюдных местах города», – рассказал Шишков.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.