Вт, 17.01.2017, 18:46 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 13:51

В Магнитогорске изъяли 47 тыс. литров поддельного алкоголя


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские изъяли 47 тыс. литров поддельного алкоголя – задержаны четверо местных жителей, организовавших нелегальное производство крепких спиртных напитков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Изъято 47 тыс. литров спиртосодержащей продукции, хранившейся в складских помещениях. Здесь же оперативники обнаружили 2 400 пустых бутылок объемом 0,5 литра, предназначенных для розлива произведенных напитков, колпачки для закупоривания стеклянной тары, 28 рулонов этикеток с наименованиями известных водочных брендов, пять рулонов акцизных марок с признаками подделки, две емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 2 тыс. литров», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Помимо этого, стражи порядка обнаружили оборудование, предназначенное для наклеивания этикеток, акцизных марок, закупоривания бутылок, фильтры, насосы, шланги и установки для розлива спиртосодержащей жидкости.

«Изъятая алкогольная продукция была направлена на исследование, по результатам которого установлено, что имеющиеся на бутылках федеральные специальные марки не относятся к производству Гознак РФ», – уточнили в полиции.

Там добавили, что предприниматели действовали с августа 2015 года по февраль 2016 года. Ущерб правообладателю оценен в размере 1,5 млн рублей. По версии следствия, сомнительного качества товар магнитогорцы сбывали через городские магазины, получив от незаконной деятельности доход в сумме свыше 9 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по трем статьям: незаконное предпринимательство, изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование, а также незаконное использование средств индивидуализации товаров.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости магнитогорска, борьба с контрафактным алкоголем, контрафактный алкоголь
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 693
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:16
Анита Цой приглашает челябинцев на свое юбилейное шоу
сегодня, 16:56
Бесплатно попасть в «Артек» могут 317 южноуральцев
сегодня, 16:43
Челябинские синефилы увидят 10 итальянских фильмов на фестивале RIFF
сегодня, 16:20
Старшеклассники Челябинска сразятся за Кубок губернатора
сегодня, 16:06
Под Чебаркулем задержан пьяный водитель автобуса
сегодня, 15:34
ВНИМАНИЕ. Штаб по гриппу рекомендовал выпустить на учебу южноуральских школьников
сегодня, 14:55
ВНИМАНИЕ. Смог усиливается в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Копейске
сегодня, 14:41
Автобусников Челябинска заподозрили в нарушении закона при закупке на 11 млн
сегодня, 13:48
18+ Оглашен приговор массажистке, расчленившей своего парня в Челябинске
сегодня, 13:33
На Урале возбуждено дело на отца, напоившего 3-летнего сына пивом

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость