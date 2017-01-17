В Магнитогорске изъяли 47 тыс. литров поддельного алкоголя

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские изъяли 47 тыс. литров поддельного алкоголя – задержаны четверо местных жителей, организовавших нелегальное производство крепких спиртных напитков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Изъято 47 тыс. литров спиртосодержащей продукции, хранившейся в складских помещениях. Здесь же оперативники обнаружили 2 400 пустых бутылок объемом 0,5 литра, предназначенных для розлива произведенных напитков, колпачки для закупоривания стеклянной тары, 28 рулонов этикеток с наименованиями известных водочных брендов, пять рулонов акцизных марок с признаками подделки, две емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 2 тыс. литров», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Помимо этого, стражи порядка обнаружили оборудование, предназначенное для наклеивания этикеток, акцизных марок, закупоривания бутылок, фильтры, насосы, шланги и установки для розлива спиртосодержащей жидкости.

«Изъятая алкогольная продукция была направлена на исследование, по результатам которого установлено, что имеющиеся на бутылках федеральные специальные марки не относятся к производству Гознак РФ», – уточнили в полиции.

Там добавили, что предприниматели действовали с августа 2015 года по февраль 2016 года. Ущерб правообладателю оценен в размере 1,5 млн рублей. По версии следствия, сомнительного качества товар магнитогорцы сбывали через городские магазины, получив от незаконной деятельности доход в сумме свыше 9 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по трем статьям: незаконное предпринимательство, изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование, а также незаконное использование средств индивидуализации товаров.