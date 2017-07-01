В Кыштыме начали подготовку к Крестному ходу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) начали подготовку к Крестному ходу – молитвенное шествие 16 июля пройдет через три храма и будет посвящено празднику Казанской иконы Божьей Матери, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Воскресный крестный ход начнется от Христорождественского храма в 07.30, сразу после ранней утренней службы. Верующие по району ЧГРЭС отправятся до храма Святителя Николая Чудотворца. С Нижнего Кыштыма прихожане мимо железнодорожного вокзала и перекрестка улиц Республики-Комарова дойдут до церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов. Завершится Крестный ход в полдень у ворот Храма Рождества Христова.

Инициатором Крестного хода, который пройдет 16 июля, является приход Храма Рождества. Организационным комитетом определены ответственные уполномоченные представители по оказанию содействия в обеспечении безопасности и общественного порядка во время прохождения пешей колонны верующих, сообщили в мэрии.