В Карабаше объявлен второй уровень экологической опасности из-за смога

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карабаше (Челябинская область) до семи часов вечера 14 июня 2017 года из-за жалоб населения на дымовой туман объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местный ЦГМС.

Слабый ветер неблагоприятного направления способствует накоплению в воздухе пыли, промышленных выбросов и автомобильных выхлопов.

Напомним, до 19.00 среды аналогичное предупреждение, но первой степени опасности, действует в Коркино, Троицке и Челябинске. Для Карабаша также объявлялся этот уровень, но сегодня его изменили.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует горожанам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.