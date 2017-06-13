ВНИМАНИЕ. Смог накроет 5 южноуральских городов, включая Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в приземном слое атмосферы пыли, промышленных выбросов и автомобильных выхлопов, объявлено в пяти городах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Опасный для здоровья смог может наблюдаться в Карабаше, Коркино, Троицке и Челябинске до семи часов вечера, а также в Сатке – до 11 часов среды, 14 июня.

Как следует из сообщения Минэкологии региона, НМУ первой степени опасности обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует челябинцам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Добавим, что для «аллергиков» ситуация может усугубиться в связи с цветением тополей. Помимо этого, тополиный пух быстро загорается, в том числе от окурков или брошенной зажженной спички. Возникший огонь способен за короткое время перекинуться на строения. Домовладельцам рекомендовано организовывать ежедневную уборку и полив дворов, властям – тротуаров, дорог и мест скопления пуха.