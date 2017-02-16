В Челябинской области ночью 17 февраля в низинах ожидаются 30-градусные морозы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью в Челябинской области в низинах ожидаются 30-градусные морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как следует из прогноза, в ночь на 17 февраля в регионе будет минус 18-23, в низинах – 25-30 градусов. Утром в пятницу местами возможны туманы, а также слабая изморозь, днем – минус 6-10, в пониженных частях рельефа – до 15 градусов, ветер северо-западный с переходом на юго-западный от двух до семи метров в секунду, порывы – до 12-ти.

По предварительным данным, в ночь на субботу будет минус 21-26, днем 18 февраля – 5-10 ниже нуля, на юге – до 13 градусов. В воскресенье в Челябинской области прогнозируются сильные снегопады, метели, утром на дорогах гололедица, ночью – минус 14-19, днем – 2-7 на фоне юго-западного, западного ветра с порывами до 15 м/с.

В Челябинске этой ночью будет 20-22, завтра днем – 7-9 градусов со знаком «минус».