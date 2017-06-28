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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 11:42

В Челябинской области на 14% снизилось количество неблагополучных семей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области на 14% снизилось количество семей, находящихся в соицально опасном положении, – положительная динамика привела к закрытию за ненадобностью нескольких приютов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства соцотношений.

«Одна из задач, стоящих перед министерством, организация межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и раннего выявления семей "группы риска". В прошлом году мы запустили программный комплекс – единую информационную систему учета семей с детьми, в которой отражается реабилитационная работа, проводимая всеми субъектами профилактики. Сформирован банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, продолжается работа по реабилитации детей и членов их семей с целью сглаживания и коррекции негативных проявлений в семье. Все эти мероприятия, направленные на сохранение семьи и позволяют дать положительные результаты», – отметила первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Ильина.

На сегодняшний день на Южном Урале функционирует 21 специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Семь лет назад их было 29. За последние годы количество приютов снижается, потому что они становятся невостребованными.

«Были тяжелые периоды, когда органы соцзащиты детей забирали с улиц и помещали их в наши учреждения, они были переполнены. Сейчас эти времена прошли, количество проживающих в приютах детей снизилось, поэтому мы продолжаем оптимизацию этого направления работы», – добавила чиновница.

Например, в Сосновском районе готовятся закрыть приют в поселке Солнечный. Учреждение рассчитано на временное пребывание 30 детей, сейчас там проживают 13 воспитанников.

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Теги: челябинская область, минсоц, семья
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