В Челябинской области до утра воскресенья объявлены НМУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С вечера пятницы, 23 июня, и до 11 утра воскресенья, 25-го, в Челябинске и ряде городов Челябинской области объявлены НМУ первой степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные гидрометцентра.

«С восьми часов вечера 23 июня до 11 часов 25-го на территории Челябинска и для отдельных предприятий области ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ – промышленных и автомобильных выбросов – в приземном слое атмосферы, в районах плотной жилой застройки промышленных городов», – говорится в сообщении ЦГМС.

Напомним, в ближайшие сутки в регионе ожидается северо-западный ветер с переходом на западный. В воскресенье ветер изменит направление и будет дуть с юга, юго-востока.