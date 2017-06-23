Челябинцев ждут мокрые, но теплые выходные

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы при дневной температуре воздуха плюс 20 ожидают жителей Челябинской области в ближайшие выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

В субботу, 24 июня, в большинстве районов Южного Урала прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди и грозы. В Челябинске – без осадков. Ночью температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, а днем ожидается 20-25. Ветер северо-западный 3-8 м/с с порывами до 16.

В воскресенье, 25 июня, ночью температура опустится до 8-13 градусов, а днем 16-21 градусов тепла. Облачно с прояснениями, умеренные, а в горах сильные дожди и грозы. Ветер южный 5-10 м/с. Возможны порывы до 18 м/с.

Напомним, 23-24 июня в юго-западных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (lV класс горимости по региональной шкале).