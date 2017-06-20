ВНИМАНИЕ. В Челябинской области 20 июня трижды перекроют трассу М-5

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области, в районе поселка Новотроицкий, перекроют трижды; время начала ограничений 13.00, окончания – ориентировочно 15.30, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение Управления федеральных дорог «Южный Урал».

«В связи с необходимостью осуществления перехода высоковольтной линии 6 кВ от подстанции "Биргильда – Тяга" через автодорогу М-5 Москва – Челябинск на 1 842 километре во вторник, 20 июня, вводится временное ограничение движения», – говорится в сообщении.

Трасса будет полностью перекрываться трижды на 30 минут. Интервал между ограничениями для пропуска скопившегося транспорта также составит 30 минут. Начало ограничения – 13.00 по местному времени (11.00 мск).

Технологическое ограничение необходимо из соображений обеспечения безопасности транспортных средств и пользователей федеральной дороги. Предупреждение касается всех водителей как личного, так и общественного транспорта, а также машин экстренных служб в связи с необходимостью планировать поездки заранее.