В Челябинской области 10 выпускников получили 100 балов по ЕГЭ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области стали известны первые результаты ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ, математике базового уровня – максимальный балл получили десять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В 2017 году высший балл по географии получил один участник ЕГЭ, по информатике и ИКТ 100 баллов набрали девять выпускников, а оценку «отлично» по математике базового уровня получили 5 тыс. 611 человек.

Напомним, что ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

«В этом году количество 100-балльников существенно увеличилось. Такая статистика говорит о том, что в регионе качество подготовки выпускников к ЕГЭ повысилось», – отметила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

С результатами выпускники могут ознакомиться на официальном портале ЕГЭ. По несогласию с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11, в региональный центр оценки качества и информатизации образования или в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА-11.