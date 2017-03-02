В Челябинске завершилось следствие по 2-му уголовному делу Сандакова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершилось следствие по второму уголовному делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова – обвиняемый во взяточничестве бывший чиновник и его защита закончили знакомиться с материалами и вещдоками дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на адвоката Сергея Колосовского.

«Пришлось прочитать представленный следователем 21 том уголовного дела, исследовать несколько коробок вещественных доказательств», – сообщает Колосовский.

Напомним, Сандаков обвиняется в получении взятки на сумму не менее 1,3 млн рублей от директора ООО «ЧОП "Питон"» Игоря Калугина в 2013-2014 годах (часть 6 статьи 290 УК РФ). За это, по версии следствия, Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (на тот момент экс-губернатора Михаила Юревича) на условиях, выгодных для охранного предприятия.

Между тем, по словам адвоката, в деле не имеется ни одного доказательства покровительства Калугину со стороны Сандакова при проведении конкурсных процедур по госконтрактам или какого-либо другого покровительства. Сегодня, 2 марта 2017 года, Сергей Колосовский направил в адрес прокурора Челябинской области Александра Кондратьева развернутое аргументированное ходатайство с просьбой не утверждать обвинительное заключение и вернуть уголовное дело следствию. Аналогичное ходатайство направлено и в адрес заместителя генерального прокурора по УрФО Юрия Пономарева.



Добавим, указанное уголовное дело было возбуждено сразу после освобождения Сандакова из СИЗО в марте 2016 года, куда он был помещен в рамках расследования другого уголовного дела (части 6 статьи 290 УК РФ, позднее переквалифицированного на часть 4 статьи 159 УК РФ). В настоящее время его рассматривает Советский райсуд Челябинска. Сандаков обвиняется в хищении у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, якобы за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.