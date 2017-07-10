ВНИМАНИЕ. В Челябинске закрыта для транспорта улица Салютная

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Тракторозаводском районе Челябинска закрыто движение транспорта по улице Салютной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Ограничения связаны с ремонтом канализационного коллектора. Движение ограничено на участке улицы Салютная от дома 15 до дома 15-А по улице Марченко до 22.00 23 июля», – говорится в сообщении.

Добавим, продолжает действовать ограничение для транспорта в поселке Чурилово – здесь до 29 июля в связи со строительством дождевой канализации закрыт участок 2-й Эльтонской напротив домов 20 и 22.