В Челябинске задержаны закладчики наркотиков из Кургана

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске задержаны двое жителей Кургана, у которых изъято 24 свертка с наркотической солью – по данным полиции, в марте мужчины успели сделать 31 закладку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Днем 13 марта по улице Степана Разина сотрудниками уголовного розыска ОП "Советский" задержаны ранее судимые жители Кургана 1992 и 1988 годов рождения, у которых изъято 24 свертка с наркотическим веществом "кристаллы" общей массой 17,5 грамма», – сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД по Челябинску.

Полицейские установили, что младший из мужчин через интернет «нашел работу» в южноуральской столице – от него требовалось раскладывать наркотические средства. На помощь он пригласил своего приятеля. «С 3 по 13 марта они осуществили раскладку 31 свертка с наркотиками, планировали разложить еще 24, но были задержаны», – уточнили в полиции.

Задержанные в порядке статьи 91 УПК водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), мужчинам грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, 13 марта в России стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью», в период проведения которой жители Челябинска могут сообщить о фактах сбыта наркотических средств по «телефону доверия» 8 (351) 268-85-94.