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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 10:14

В России стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 13 марта 2017 года, по всей России стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Акция призвана привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления», – сообщили в МВД.

Там уточнили, что с 13 по 24 марта по специально выделенным телефонным линиям все желающие могут рассказать о фактах распространения запрещенных средств, получить консультации и квалифицированную помощь по вопросам лечения наркомании и реабилитации.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в Челябинской области информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, а также о лицах, причастных к подобным преступлениям, можно передать по «телефону доверия»: 8 (351) 268-85-94.

«Для консультирования граждан по вопросам лечения и медицинской реабилитации потребителей наркотиков работает телефон "горячей линии" областной клинической наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91», – сообщили в полиции.

Добавим, что второй этап акции пройдет в ноябре текущего года.

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