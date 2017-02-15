В Челябинске выступит рекордсмен мира по игре на гитаре

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мировой рекордсмен в области гитары устроит челябинцам вечер классики и джаза – в пятницу, 17 февраля, на сцену филармонии выйдет известный московский гитарист Никита Болдырев, мировой рекордсмен по разучиванию гитарного репертуара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Музыкант – официальный артист испанских гитар Perez, лауреат многочисленных международных конкурсов, причем как в классической, так и в джазовой номинациях. Стиль Никиты Болдырева можно охарактеризовать, как «джаз в классической гитаре» и «фингерстайл». Музыкальные обозреватели отмечают филигранную технику Никиты, предельно точную игру в сложнейших скоростных пассажах, оригинальность авторских аранжировок исполняемых произведений.

Лауреат государственной премии президента РФ для поддержки талантливой молодежи, Никита Болдырев включен в Книгу рекордов планеты как музыкант, установивший мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара (формулировка Российского бюро по регистрации рекордов).

На концерте в Челябинске молодой музыкант представит мировые хиты гитарного репертуара в авторских аранжировках и композиции собственного сочинения.

Концерт пройдет в зале им. С.С. Прокофьева 17 февраля в 18.30.

Фото предоставлено пресс-службой Челябинской филармонии