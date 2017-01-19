В Челябинске ушло в суд дело афериста, обокравшего 38 пенсионеров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске направлено в суд уголовное дело по обвинению 33-летнего Павла Юрченкова в совершении 38 эпизодов мошенничества в отношении пожилых людей – за пять месяцев аферист успел «заработать» около 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

«С мая по сентябрь 2016 года, Юрченков звонил пенсионерам, сообщал, что их родственнику, попавшему в ДТП, необходимы деньги для разрешения проблемы. Убеждал передать требуемую сумму каким-либо способом, избегая при этом личной встречи с потерпевшими», – рассказали в УМВД.

Похищенные деньги Юрченков тратил на личные нужды. Зная, что находится в розыске, снимал квартиры, постоянно меняя адреса в Челябинске и соседнем Екатеринбурге.

Сейчас мошенник ждет суда в следственном изоляторе.

Сотрудники полиции напоминают жителям Челябинска о необходимости соблюдать бдительность. Не нужно отдавать деньги незнакомым людям. Если вам звонят от имени сына, внука или другого родственника и просят деньги для решения различных проблем, немедленно перезванивайте своим родственникам, чтобы перепроверить информацию и узнать, все ли у них в порядке. В том случае, если телефон вашего близкого человека по какой-либо причине оказался отключен, не поддавайтесь панике и пробуйте связаться с ним через его знакомых или других родственников.

Если человек на том конце провода представляется должностным лицом какого-либо ведомства, уточните его регалии, чтобы перезвонить в данное ведомство и узнать, работает ли там такой сотрудник.

Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно звоните в полицию по телефону 02.



Заместитель начальника УМВД России по Челябинску Станислав Клопов информирует граждан о том, что обратиться в полицию можно также по «телефону доверия» – 267-79-65, который работает в круглосуточном режиме. Все поступившие сообщения фиксируются в журнале учета обращений и в обязательном порядке регистрируются в Книге учета сообщений и преступлений.