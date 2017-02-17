ВАЖНО. В Челябинске разрабатывают единый проездной билет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уже весной челябинцы в тестовом режиме смогут воспользоваться системой «Единый проездной билет» – предполагается, что пассажир будет платить за проезд один раз, а потом в течение часа делать пересадки в общественном транспорте бесплатно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Гортранса.

За основу для «Единого проездного билета» решено взять уже существующие транспортные карты. «Мы планируем запустить в тест "Единый проездной билет" до конца первого квартала 2017 года. Думаю, что пассажиры оценят удобство данного продукта. Челябинск – достаточно протяженный город. И зачастую приходится делать пересадки, чтобы добраться до нужного места. Единый проездной позволит пассажирам, заплатив раз, в течение часа менять транспорт на пути следования», – комментирует директор МУП «Служба организации движения» Василий Муленков.

Он добавил, что, в первую очередь, Единый проездной начнет действовать в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. Однако уже ведется работа по внедрению такого «часового» билета и в маршрутных такси.



Напомним, ранее в горадминистрации заявили, что челябинских льготников в будущем будут возить маршрутки. А в конце декабря горожане раскритиковали новый проект маршрутной сети.