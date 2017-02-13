Льготников в Челябинске будут возить маршрутки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска намерены привлекать маршрутки для перевозки льготников – об этом в понедельник, 13 февраля, заявил руководитель городской администрации Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мэрия продолжает работу по оздоровлению муниципального предприятия «Челябинский автотранспорт» (МУП «ЧАТ»), которое, напомним, находится в стадии банкротства и сокращает порядка 800 сотрудников. В том числе, власти заказали разработку новой маршрутной сети, чтобы убрать дублирование маршрутов и «охватить весь город муниципальным транспортом».

Глава Челябинска не исключает варианта сотрудничества муниципалов с частными перевозчиками. «Это далекая перспектива в рамках финансового оздоровления ЧАТа. Сегодня строится новая маршрутная сеть, мы говорим и об оптимизации транспорта и о привлечении частных перевозчиков, чтобы на условиях предприятия перевозить пассажиров. В том числе льготников, на которых в бюджете заложены средства. Это задача на перспективу. Посмотрим», – сказал Тефтелев.

Напомним, в конце декабря горожане раскритиковали новый проект маршрутной сети. Люди жалуются на неохваченные транспортом «серые зоны», сложности с поездками после девяти часов вечера и малое количество муниципального транспорта на ряде направлений, что не позволяет гражданам воспользоваться правом бесплатного или льготного проезда.