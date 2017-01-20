В Челябинске сняли судимость с организатора банды, где пытали проституток паяльником

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске сняли судимость с организатора банды, пытавшей проституток паяльником, – за Андрея Востроглядова, получившего условный срок, походатайствовал сотрудник ГУФСИН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, громкое дело о многолетней – с 2003 по март 2014 года – организации интимных услуг на улице Горького рассматривалось в марте 2015 года. При этом в ходе расследования выяснилось, что проституток, отказывавшихся платить сутенеру, пытали паяльниками, били палками, битами и электрошокерами, использовали слезоточивый газ, выпускали им в волосы монтажную пену и сбрасывали в прорубь.

В банду Востроглядова входили девять человек – на стадии предварительного следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором области и изобличил своих соучастников. Большинство из них получили реальные сроки (приговор вынесен в июне 2015).

Сам Востроглядов признан виновным по части 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой) и пункту «б» части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией с применением насилия или с угрозой его применения). Он получил 4 года условно (с испытательным периодом 3 года). Приговор не обжаловался сторонами процесса, вступил в силу весной 2015 года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в ноябре 2016 года в Ленинский райсуд Челябинска поступило представление начальника филиала ГУФСИН по Ленинскому району об отмене условного наказания и снятии судимости с Андрея Востроглядова на том основании, что на 11 ноября 2016 года, по истечении 1 года 7 месяцев испытательного срока, осужденный показал себя исключительно с положительной стороны, трудоустроен, по месту работы и соседями характеризуется также положительно, новых преступлений не совершил и т.п.

«Прокуратура возражала, однако суд первой инстанции 14 ноября 2016 года удовлетворил данное ходатайство. Постановление было обжаловано гособвинителем. Апелляционная инстанция по уголовным делам Челябинского областного суда 19 января отменила постановление Ленинского райсуда и направила материалы о снятии судимости с Востроглядова на новое рассмотрение в ту же инстанцию в ином составе судей», – пояснила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.