В Челябинске решается вопрос об «уголовке» из-за 27-миллионного долга по зарплате

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет в Челябинской области начал доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы экс-сотрудникам банкротящегося муниципального предприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя ведомства Владимира Шишкова.

Напомним, речь идет о МУП «Челябинский автобусный транспорт», общий долг перед сотрудниками составляет около 27 млн рублей.

В настоящее время деятельность МУП «ЧАТ» приостановлена, еще в ноябре 2016 года предприятие было признано банкротом. Большая часть его сотрудников (штат «ЧАТ» составлял около 800 человек) перешла на работу в созданное в апреле 2017 года ООО «Общественный городской транспорт». Однако долги по зарплате остались. На минувшей неделе водители, кондукторы, операторы-диспетчеры вышли с пикетом, требуя выплатить им причитающееся жалованье.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области. По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщил Владимир Шишков.



В ведомстве добавили, что сотрудники предприятия, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска по адресу: улица Бейвеля, 6, телефон 281-45-96.