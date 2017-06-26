В Челябинске планируют создать литературный музей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске планируют создать литературный музей – вопрос обсуждался на Общественном совете при Минкульте региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О первых шагах доложил председатель совета Борис Мизрахи. «Сейчас рассматривается два варианта размещения – в здании по улице Цвиллинга, 8, или по улице Труда, 56. Мы предварительно разговаривали с директором исторического музея, который готов принять помещение на свой баланс, также нам удалось заинтересовать спонсоров, которые могут провести реконструкцию», – отметил Мизрахи.

Также Общественный совет при Минкульте обсудил наиболее значимые достижения минувшего периода, в том числе повышение зарплаты работников культуры до 19 тыс. рублей. Были озвучены итоги работы по другим направлениям: поддержке молодых специалистов и талантливой молодежи, гастрольной деятельности, развитию туризма, библиотечной и выставочной работе.

Министр культуры Алексей Бетехтин рассказал о взаимодействии с Китаем. «Недавно мы вернулись из Харбина, где состоялась встреча с ведущими туроператорами. В августе к нам прилетает целая делегация из Китая, мы организуем для гостей инфо-тур. Как известно, сейчас именно китайские туристы являются самыми массовыми потребителями туристических услуг, их интересует в первую очередь познавательный и оздоровительный туризм, и оба эти направления представлены в нашем регионе», – отметил Алексей Бетехтин.

Успехов удалось достичь в гастрольной деятельности: челябинские коллективы выступают как за рубежом так и в южноуральской глубинке. «Благодаря областной программе "Театрально-концертный зал" нам практически удалось создать филиалы в области, у которых есть репертуар, сформирована афиша, действуют кассы по продаже билетов. Таких площадок по области на сегодняшний день 11, мы получили 7 млн рублей – никогда прежде такой солидной поддержки у нас не было, хотя программа действует давно. К 2025 году мы хотим, чтобы ее были охвачены все муниципалитеты», – добавил министр.

Добавим, что на следующей неделе историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» готов заключить с Челябинской областью договор о долговременном сотрудничестве. Первая выставка состоится в 2018 году. «Это беспрецедентный шаг, насколько мне известно, пока подобных вариантов сотрудничества еще не было», – подчеркнул Алексей Бетехтин.

Также министр обратил внимание членов совета на ряд проблем, которые считает первостатейными. «Финансирование культуры растет, это, безусловно, положительный момент. Однако практически все ресурсы уходят на заработную плату. Но не нужно забывать, что театры должны ставить спектакли, а музеи проводить выставки, однако доля постановочных расходов в общей сумме ничтожно мала», – резюмировал Бетехтин, добавив, что одной из приоритетных задач является качество финансирования.