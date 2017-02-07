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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 14:20

Преступный дуэт отделался условным сроком за продажу запрещенных лекарств для похудения в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске осудили мужчину и женщину, которые через соцсети продавали сильнодействующие лекарства для похудения, – они приобретали в Казахстане запрещенный в России сибутрамин и сбывали его россиянам по почте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В суде выяснили, что в 2015 году Ольга Манзик через соцсети купила в соседнем Казахстане препараты для снижения массы тела, содержащие сильнодействующее вещество – сибутрамин. Лекарства доставляли в Челябинск транспортные компании.

Позже к делу подключился ее подельник Игорь Хабаров. Он собирал деньги с покупателей, а потом перенаправлял им товары по почте. Таким образом, за несколько месяцев челябинцы успели продать более 1 килограмма сильнодействующего вещества, вызывающего чувство насыщения.

Свободная продажа препаратов на основе сибутрамина в России запрещена. Сибутрамин и его структурные аналоги относятся к сильнодействующим веществам. Побочные эффекты от приема сибутрамина наблюдаются со стороны сердечно-сосудистой системы (головные боли, повышение артериального давления, сердцебиение), желудочно-кишечного тракта (запоры, тошнота, гастрит, анорексия), нервной системы (депрессия, нервозность, тревога), кожных покровов (сыпь, потливость) и прочих органов.

Прием сибутрамина угнетает работу почек, печени и вызывает сильную зависимость. У ряда потребителей «лекарства от голода» развиваются истерические неврозы, инфаркты, а также наблюдается острое желание покончить с жизнью.

Их заработок закончился в марте 2016 года, когда женщину поймали в почтовом отделении с посылками, адресованными жителям Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Московской области. По факту возбудили уголовное дело части 1 статьи 226.2 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и части 3 статьи 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные организованной группой, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере).

Суд приговорил Манзик к четырем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, ее сообщник получил 3,5 года условно.

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Теги: казахстан, запрещенные препараты, лекарства, новости челябинска, похудение, суды в челябинске, прокуратура ленинского района
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