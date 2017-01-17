Преступный дуэт из Челябинска осудят за контрабанду 1 кг средств для похудения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске мужчину и женщину осудят за контрабанду 1 кг препаратов для похудения – они приобретали в Казахстане запрещенный в России сибутрамин и сбывали его россиянам по почте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, местная жительница в 2015 году через неустановленное лицо, зарегистрированное в соцсети на территории Казахстана, купила 600 граммов средств для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, их доставили в Челябинск транспортными компаниями.

С июня по октябрь 2015 года она вместе с знакомым продала препараты через соцсеть. Сообщник после получения заказа сообщал покупателю номер «Киви кошелька» либо банковской карты, на которые перечислялась оплата, и узнавал почтовый адрес. Женщина в соответствии с заказами формировала и отправляла посылки.

Свободная продажа препаратов на основе сибутрамина в России запрещена. Сибутрамин и его структурные аналоги относятся к сильнодействующим веществам. Побочные эффекты от приема сибутрамина наблюдаются со стороны сердечно-сосудистой системы (головные боли, повышение артериального давления, сердцебиение), желудочно-кишечного тракта (запоры, тошнота, гастрит, анорексия), нервной системы (депрессия, нервозность, тревога), кожных покровов (сыпь, потливость) и прочих органов. Прием сибутрамина угнетает работу почек, печени и вызывает сильную зависимость. У ряда потребителей «лекарства от голода» развиваются истерические неврозы, инфаркты, а также наблюдается острое желание покончить с жизнью.

В марте 2016 года женщину поймали в почтовом отделении с посылками, адресованными жителям Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Московской области. При обыске по месту жительства было изъято 500 граммов сибутрамина.

Злоумышленники обвиняются по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), части 3 статьи 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные организованной группой, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.