В Челябинске обещают помыть все остановки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рамках весенних субботников в Челябинске наведут порядок на остановках общественного транспорта – об этом в понедельник, 3 апреля, в ходе аппаратного совещания сообщил вице-мэр южноуральской столицы Юрий Параничев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Он напомнил, что официально весенняя уборка стартовала 1 апреля, но погода сдвинула процесс на конец текущей недели. В рамках массового субботника в городе не только подметут тротуары, сгребут оставшиеся с прошлой осени листья, но и снимут несанкционированные объявления и афиши, отмоют торговые киоски, а также – по просьбам жителей города – приведут в порядок остановки общественного транспорта.

«Это связано с внешним видом наших остановочных комплексов. В дальнейшем будем определять, как они должны эксплуатироваться. Работа будет проводиться при взаимодействии районных звеньев и комитета по управлению имуществом», – прокомментировал градоначальник.

Напомним, по прогнозам синоптиков, стабильный плюс придет в Челябинск уже в среду, 5 апреля, а с пятницы школьники, студенты, предприятия, организации выйдут на свои первые в 2017 году субботники.