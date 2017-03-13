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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 15:25

В Челябинске начался суд над серийным насильником и педофилом с ЧТЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тракторозаводский райсуд Челябинска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Вадима Есипова – серийного насильника, жертвами которого стали три девочки и пять женщин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Есипова: прокурор огласил обвинительное заключение, также суд продлил преступнику срок содержания под стражей на шесть месяцев, то есть до 27 августа 2017 года», – сообщила пресс-секретарь райсуда Ирина Савинкова.

По ее словам, материалы уголовного дела составляют 39 томов. Свидетелями обвинения являются 35 человек, потерпевшими признаны девять человек.

«Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», – уточнила Савинкова.

Мужчина обвиняется в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера, пяти изнасилованиях, семи разбоях и двух угрозах убийством. Среди потерпевших три ребенка, пять девушек и мужчина, который вступился за одну из жертв. Из обвинительного заключения следует, что Есипов совершал преступления в Тракторозаводском и Центральном районах Челябинска с 2014 по 2016 годы.

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Теги: педофил, розыск, чтз, новости челябинска, криминальные новости челябинска, тракторозаводский район
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