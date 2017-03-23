В Челябинске началось строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Борис Дубровский провел совещание с инвесторами конгресс-холла, который планируют построить в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба главы региона, инвесторы заявили, что начали работы по строительству объекта, который появится на улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк».

Другой объект, общественно-деловой центр, будет расположен в границах улиц Братьев Кашириных, Береговая и русла реки Миасс, где выделен земельный участок площадью пять гектаров. По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, в настоящее время формируется техническое задание на проектирование. «В конце апреля инвесторы завершат работу над эскизным проектом благоустройства набережной реки Миасс, с учетом развития прилегающих территорий и строительства Сквера искусств», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Напомним, проведение саммитов ШОС и БРИКС запланировано на 2020 год.

«Современные требования к городу таковы, что он должен быть симпатичным, комфортным для проживания, в нем нет места хаосу, несанкционированной рекламе и различным нестационарным и незаконным объектам. Давайте возьмем на себя эту нелегкую миссию, решим эти вопросы, на деле докажем любовь к городу, в котором живем», – прокомментировал губернатор Дубровский.

На встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле 2016 года Дубровский сообщил, что возведение конгресс-холла обойдется в 3 млрд рублей. Тогда же он назвал сумму, которую готов вложить частный инвестор в реконструкцию аэропорта – 4,5 млрд рублей.