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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 12:57

Акваторию реки Миасс в центре Челябинска приведут в порядок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Акваторию реки Миасс в центре Челябинска очистят от мусора и благоустроят – работами по поручению главы города Евгения Тефтелева займутся спасатели и волонтеры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Поручение отдано после осмотра территории возле Концертного зала «Родина»: заросли камышей и кучи бытового мусора в камышах и на берегу вызвали недовольство градоначальника.

«Несмотря на то, что содержание водных объектов, в том числе и главной артерии города – реки Миасс – входит в полномочия министерства экологии, муниципалитет не останется в стороне. Бойцы Челябинской городской службы спасения совместно волонтерами на весельных лодках произведут очистку акватории», – уточнили в мэрии.

Отдельные поручения были даны главе Калининского района Сергею Колеснику. Прилегающую к органному залу территорию необходимо привести в единый архитектурный вид. В скором времени здесь будет установлен памятник Петру Столыпину, и элементы благоустройства и озеленения должны стать единым ансамблем с монументом.

Кроме того, в этом году будет произведен ремонт дорожного полотна по улице 8 Марта на участке от улицы Кирова до Торгового центра, восстановлены в едином стиле ограждения набережной из каслинского листья и облагорожен спуск к воде.

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Теги: концертный зал родина, благоустройство, река миасс, новости челябинска, набережная, городская среда
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