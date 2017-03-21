В Челябинске на сутки продлено предупреждение о смоге

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, в Челябинске продлено на сутки – до семи часов вечера среды, 22 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается на сайте местного ЦГМС, особый экорежим в южноуральской столице наблюдается с 20 марта.

«В Челябинске до 19.00 22 марта сохраняются НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе», – говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы.

Промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.