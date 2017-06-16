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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 16:07

В 4 городах продлен режим «черного неба»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению в воздухе вредных примесей, образующихся от автомобильных выхлопов, деятельности промышленных предприятий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным южноуральского ЦГМС, НМУ первой степени, объявленные еще 13 июня, сохранятся в Челябинске, Коркино и Сатке, до 14.00 субботы, 17 июня. 

Аналогичная экологическая ситуация складывается в Карабаше – слабый процесс рассеивания загрязняющих воздух веществ в этом городе сохранится до семи часов вечера 17 июня.

В Минэкологии отмечают, что НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления, ночной инверсией. 

Промышленным предприятиям Челябинска и Карабаша рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует обратиться к врачу.

Напомним, что до 19 июня в области объявлено штормовое предупреждение. По данным южноуральских синоптиков, днем 17-го, ночью и днем 18 и 19 июня в регионе ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами – крупный, шквалистое усиление ветра при грозах – до 20-25 метров в секунду.

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Теги: нму, экология, прогноз погоды, смог, новости карабаша, новости челябинска, дымовой туман
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