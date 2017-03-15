В Чебаркуле празднуют 75-летие градообразующего предприятия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле прошли торжества в честь юбилея завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) – в 2017 году предприятие отмечает 75-летие со дня пуска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Особое внимание в этот день уделили ветеранам и передовикам производства. Ко дню рождения предприятия пятерым заводчанам присвоено звание «Почетный ветеран «Уральской кузницы». Свидетельство и нагрудный знак получили начальник смены кузнечно-прессового цеха Иван Хрущев (стаж работы на заводе 44 года), фрезеровщик механо-штампового цеха Юрий Атяков (стаж 45 лет), токарь-расточник ремонтно-механического цеха, контрольный мастер отдела технического контроля Любовь Баранова (стаж 45 лет), Геннадий Савин (стаж 37 лет) и сдатчик готовой продукции участка отгрузки готовой продукции Бибиколь Балашова (стаж 34 года).

Еще десять заводчан за добросовестный труд и активную общественную работу награждены почетными грамотами предприятия. Грамоты и благодарственные письма главы Чебаркульского городского округа вручили десятерым работникам «Уральской кузницы».

Металлургический завод, созданный в годы Великой Отечественной войны на базе эвакуированного подмосковного завода «Электросталь», был построен в Чебаркуле всего за 75 дней. Был применен новый метод строительства промышленных цехов: монтаж оборудования вели, когда еще не были готовы стены. Начиная с весны 1943 года без деталей, изготовленных на заводе, не летал ни один штурмовик Ил-2.

В послевоенные годы предприятие значительно расширило выпуск продукции уже для всех отраслей машиностроения. Ряд реконструкций позволил заводу стать крупнейшим, не имеющим аналогов ни в стране, ни за рубежом производителем уникальных штамповок.

Сегодня «Уральская кузница» производит продукцию из высококачественных сталей, жаропрочных и титановых сплавов для ракетостроения и космической промышленности, авиастроения, тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения, производства подъемно-транспортных машин, химической, пищевой, горнорудной и многих других отраслей.

«Каждый третий житель Чебаркуля так или иначе связан с заводом. Неслучайно у 15-ти из 42 Почетных граждан города в трудовой книжке есть запись о работе в градообразующем предприятии», – говорят на предприятии.