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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 11:34

ВНИМАНИЕ. В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские Чебаркуля (Челябинская область) разыскивают двух мошенниц, похитивших деньги у 88-летнего местного жителя, – женщины представились дедушке сотрудницами Пенсионного фонда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МО МВД «Чебаркульский».

«Две неизвестные дамы, введя в заблуждение пенсионера 1929 года рождения, под предлогом обмена денег на новые купюры, похитили у него 85 тыс. рублей, оставив ветерану тыла несколько десятков билетов «банка приколов» достоинством 1000 и 5000 «рублей»», – рассказали в полиции.

Родственники потерпевшего обратились к правоохранителям лишь спустя сутки после произошедшего.

По факту хищения чужого имущества, совершенного группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием, возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются две женщины европейской внешности. Одной из них на вид 20-30, второй – 50-60 лет.

Более молодая женщина среднего телосложения, ростом 165-168 см, рост второй – около 170-175 см, у нее более плотное телосложение. Обе были одеты в темные куртки и береты.

Сотрудники полиции советуют гражданам не доверять посторонним гражданам, пытающимся попасть в ваш дом, представляясь работниками социальных служб.

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Теги: мошенничество, обман пенсионеров, розыск, новости чебаркуля
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