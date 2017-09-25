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Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 15:00

В 7 муниципалитетах Челябинской области начался отопительный сезон


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жилой фонд и социальные объекты Челябинской области продолжают подключаться к отоплению, – батареи уже стали теплыми в семи южноуральских муниципалитетах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минстроя.

Теплом обеспечены жители Кусинского и Саткинского районов, а также Снежинска. Началось подключение домов в Нязепетровском, Пластовском, Красноармейском районах и в Усть-Катаве. Муниципалитеты должны завершить подключение к отопительной системе до конца текущей недели.

Напомним, что тепло в дома челябинцев начнет поступать 27 сентября. В течение трех дней батареи станут горячими во всех домах областной столицы. Такое распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев. В общей сложности теплом обеспечат более 6 тыс. квартир и частных домов.

Раньше всего отопительный сезон начался в Саткинском и Кусинском районах. Эти территории первыми подают тепло в дома жителей из-за сурового климата в горной местности.

Теги: минстрой челябинской области, отопление, отопительный сезон, новости челябинской области
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