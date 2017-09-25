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Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 10:54

ВНИМАНИЕ. Отопление в Челябинске дадут к 30 сентября


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил начать подключение отопления в областной столице, – тепло в дома горожан должно прийти к субботе, 30 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам градоначальника, уже в минувшую пятницу и выходные среднесуточная температура воздуха приблизилась к нормативу восемь градусов, при котором начинают подключать отопление.

«С ночи 26 сентября прошу начать подключать город, чтобы к субботе было тепло. В усиленном режиме нужно подключать объекты социальной сферы. Сейчас отопление дали в 50% детсадов и 10% школ и больниц. Даю три дня на то, чтобы подключить город», – распорядился Евгений Тефтелев. 

Добавим, ночью 25 сентября в Челябинской области температура воздуха была от минус трех до плюс трех градусов, на почве в северных районах отмечались заморозки до минус четырех. Специалисты отмечают, что подошел климатический срок начала отопительного периода на Урале, определяемый устойчивым понижением среднесуточной температуры ниже восьми градусов. 

Теги: отопление, отопительный сезон, администрация челябинска, новости челябинска, евгений тефтелев
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