В 2017 году на квартиры для детей-сирот в Челябинской области выделили 520 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На жилье для южноуральских детей-сирот в 2017 году выделили полмиллиарда рублей – об этом в среду, 8 февраля, в рамках областного совещания заявила министр социальных отношений региона Татьяна Никитина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По прогнозам Минсоца, на эти деньги приобретут 568 жилых помещений в городах и районах Челябинской области. Их, конечно, не хватит для всех сирот: на 1 февраля 2017 года в очереди стоит 3 тыс. 395 выпускников детских домов, на 4% больше, чем в 2016 году.

При этом, как отметила Татьяна Никитина, в 2016 году на жилье детям-сиротам направили на 20% меньше, чем в нынешнем, – 673,1 млн рублей из бюджетов всех уровней. Было приобретено 665 комнат и квартир в готовых домах и 151 жилое помещение в новостройках, срок сдачи которых запланирован на 2017 год (Челябинск и Копейск).

Что касается качества домов для подопечных Минсоца, то оно, по словам министра, «очень хорошее». «Наши специалисты входят в комиссию по покупке жилья для детей-сирот. Очень много хороших примеров: в Пласте вчера мы вручали детям-сиротам ключи от очень светлых, красивых квартир. Копейск вошел в хорошую программу, там целые комплексы возводятся. Магнитогорск прекрасно справляется, Миасс, Златоуст. Поэтому сегодня есть чем похвастаться в этой сфере», – говорит Татьяна Никитина.

Между тем, напомним, на днях активисты ОНФ выявили некачественные дома для детей-сирот в Челябинской области – в частности, «холодные и опасные» объекты зафиксированы в Верхнеуральском и Чесменском районах.