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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 17:38

В 2016 году «черные» лесорубы спилили деревьев на 100 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За 2016 год «черные» лесорубы в Челябинской области спилили деревьев на 108 млн рублей – объем вырубленной древесины составил почти 10 тыс. кубометров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами области.

Так, по данным заместителя руководителя ведомства Александра Барановского, наиболее неблагоприятная обстановка с незаконными рубками сложилась в Катав-Ивановском, Уфалейском, Усть-Катавском и Каслинском лесничествах.

«За год провели 13,3 тыс. рейдов и 180 проверок соблюдения требований лесного законодательства, в том числе 109 плановых и 71 внеплановую. По результатам проведенных мероприятий выдано 57 предписаний об устранении нарушений лесного законодательства, составлено более 1 тыс. протоколов об административных правонарушениях», – отметил Барановский.

Эта работа, по словам заместителя руководителя ведомства, позволила выявить 509 случаев нарушения лесного законодательства, в том числе 412 – незаконной рубки, с объемом вырубленной древесины 9,9 тыс. кубометров. Лесным насаждениям нанесен ущерб – 108,4 млн рублей.

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов увидел в этом положительную динамику: «Главное управление лесами активно взаимодействует с другими структурами, например, совместно с сотрудниками ГУ МВД проводятся рейды, организуются посты. Активно используются современные технологии: космический мониторинг и беспилотные летательные аппараты. Все это повысило раскрываемость нарушений лесного законодательства: в 2016 году она составила 64,6% против 54% в 2015 году. Эту работу необходимо продолжить», – отметил Климов.

Напомним, в начале марта в Нязепетровском районе (Челябинская область) за незаконную рубку сосен осудили бывшего лесничего – мужчине предстоит выплатить более 500 тыс. рублей в пользу государства.

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Теги: незаконная вырубка леса, черные лесорубы, вырубка деревьев, новости челябинской области, олег климов
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