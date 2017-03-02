Лесничий выплатит полмиллиона за незаконную рубку сосен под Нязепетровском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нязепетровском районе (Челябинская область) за незаконную рубку сосен осужден бывший лесничий – мужчине предстоит выплатить более 500 тыс. рублей в пользу государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Лесничий незаконно спилил более 40 кубометров сосны на сумму свыше 600 тыс. рублей. На стадии предварительного расследования он частично возместил причиненный ущерб в размере 190 тыс. рублей», – сообщили в региональной прокуратуре.

Районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в особо крупном размере). Ему назначено два года пять месяцев лишения свободы условно. Кроме того, он лишен права заниматься лесозаготовительной деятельностью на два с половиной года.

«В ходе разбирательства подсудимый полностью признал вину, уголовное дело рассмотрено в особом порядке», – отметили в надзорном ведомстве.

Прокурором был заявлен гражданский иск на сумму более 500 тыс. рублей, который удовлетворен в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.