Уроженец Таджикистана приговорен к 13 годам за насилие над ребенком в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Калининский райсуд Челябинска огласил приговор 42-летнему уроженцу Таджикистана, более трех лет насиловавшему малолетнюю племянницу своей сожительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рахманджон Мирзоев признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд лишил его свободы на 13 лет – этот срок он проведет в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе суда.

В 1996 году Мирзоев стал сожительствовать с тетей девочки, являющейся ее опекуном. С 2013 (тогда пострадавшей было 11 лет) по 2016 годы мужчина регулярно подвергал ребенка сексуальному насилию. Рассказать о происходящем ей было некому. Доверительные отношения были только с бабушкой, однако школьница опасалась за ее здоровье. Кроме того, педофил запугивал ребенка. О преступлениях стало известно, когда бабушка уже умерла. После очередного посягательства со стороны мужчины девочка, которой уже исполнилось 14 лет, рассказала обо всем подруге. Та убедила ее в том, что нужно поставить в известность взрослых. Летом 2016 года Мирзоев был задержан. Сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство предпочтения в форме педофилии.

По данным суда, мужчина полностью отрицал вину, заявив, что девочка его оговорила, поскольку он «строго ее воспитывал».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.