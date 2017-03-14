Вт, 14.03.2017, 23:58 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 21:32

Уроженец Таджикистана приговорен к 13 годам за насилие над ребенком в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Калининский райсуд Челябинска огласил приговор 42-летнему уроженцу Таджикистана, более трех лет насиловавшему малолетнюю племянницу своей сожительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рахманджон Мирзоев признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд лишил его свободы на 13 лет – этот срок он проведет в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе суда.

В 1996 году Мирзоев стал сожительствовать с тетей девочки, являющейся ее опекуном. С 2013 (тогда пострадавшей было 11 лет) по 2016 годы мужчина регулярно подвергал ребенка сексуальному насилию. Рассказать о происходящем ей было некому. Доверительные отношения были только с бабушкой, однако школьница опасалась за ее здоровье. Кроме того, педофил запугивал ребенка. О преступлениях стало известно, когда бабушка уже умерла. После очередного посягательства со стороны мужчины девочка, которой уже исполнилось 14 лет, рассказала обо всем подруге. Та убедила ее в том, что нужно поставить в известность взрослых. Летом 2016 года Мирзоев был задержан. Сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство предпочтения в форме педофилии.

По данным суда, мужчина полностью отрицал вину, заявив, что девочка его оговорила, поскольку он «строго ее воспитывал».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: педофил, школьница, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 582
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:53
Виновник громкого ДТП, унесшего жизни 3 подруг и таксиста в Челябинске, предстанет перед судом
сегодня, 17:00
Золото Колчака может быть спрятано под Златоустом
сегодня, 16:52
Челябинцы рады помогать людям с инвалидностью
сегодня, 16:41
СК начал проверку после смерти 26-летнего челябинца, которого врачи приняли за наркомана
сегодня, 16:20
На всероссийском «РобоФесте» Челябинскую область представят 33 команды
сегодня, 15:47
Экс-депутат, воткнувший нож в полицейского, просит о суде присяжных
сегодня, 15:33
НУЖНА ПОМОЩЬ. Полиция ищет хозяев винтовок, найденных в коллекции вора-рецидивиста
сегодня, 15:13
Регоператор Челябинской области проверяет сломавшиеся лифты в Магнитогорске
сегодня, 14:58
18+ Облсуд изменил приговор юному карталинцу, заколовшему друга
сегодня, 14:29
ЮУрГУ впервые вошел в ТОП-600 университетов мира
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость