«Уральский Халк» Иван Штырков победил американского соперника на Гала-шоу в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялось Гала-шоу с участием профессиональных боксеров, бойцов муай тай и ММА – главным событием вечера стало противостояние «Уральского Халка» Ивана Штыркова и американца Родни Уоллеса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полный зрительный зал собрался 18 февраля на Ледовой арене «Трактор», чтобы увидеть противостояние в трех видах боевых единоборств. Первым на ринг вышли профессиональные боксеры – Марк Урванов из Первоуральска (Свердловская область) и Александр Салтыков (Санкт-Петербург). Уже во втором раунде уралец завершил поединок ударом по печени, победив более опытного соперника техническим нокаутом.

Второй поединок между профессиональными боксерами закончился победой Акжола Сулаимбека Уулу из Екатеринбурга. Он единогласным решением судей справился с Шарофиддином Журахоновым (Ташкент, Узбекистан). Такой исход многим показался неожиданным, потому что побежденный противник в ринге, на взгляд зрителей, действовал эффективнее.

Третья пара сражалась по правилам тайского бокса: Иван Ищук из Нижнего Новгорода (2 победы, 0 поражений) победил раздельным решением судей опытного гостя из Таиланда – Йодпаяка Лекмуангнона (50 боев, 14 побед). Отметим, что проигравший иностранец, считает, что по тайским правилам выиграл все-таки он, поскольку наносил больше ударов ногами.

Далее состоялось два титульных боя по профессиональному боксу. Сначала представитель ХМАО Мурад Арсланов решением победил более техничного гостя из Белоруссии Андрея Исаева, сохранив за собой пояс WBC Eurasia Pacific Boxing Council. Второй титульный пой за пояс WBC Asian Boxing Council Continental прошел «в одни ворота» – боец из северной столицы Мухаммадхуча Якубов победил Йогли Еррера из Колумбии. Россиянин фактически избивал противника и сохранил свой титул.

Первый бой по правилам ММА закончился техническим нокаутом – в конце третьего раунда Дмитрий Малыхин из Екатеринбурга повалил на настил ринга и «забил» Оливера да Унду (Камерун).

Одним из главных боев вечера стало противостояние тайского боксера из Челябинска Хаяла Джаниева и Казбека Сагындыкова из Казахстана. Южноуралец превосходил соперника по всем показателям и ожидаемо победил. Как отметил тренер Джаниева после боя, его подопечный фактически пожалел противника и не стал сильно травмировать.

«Новый противник был слабее (за пару дней до поединка стало известно, что француз Жоан Босежур не смог вылететь в Россию из-за проблем с визой. – Прим. АН "Доступ"), и Хаял это понимал и сделал все, чтобы не довести поединок доя тяжелого исхода. Сами понимаете, трудно найти достойного соперника за два дня. Хаял довольно благородно поступил, показал красивый бой. Цели нокаутировать не было», – прокомментировал тренер Хаяла Джаниева.

Далее было еще три боксерских поединка Новосибирец Юрий Кашинский нокаутом победил немца Кристиана Крстачича и завоевал вакантный титул WBO Oriental. Неожиданно победил техническим нокаутом Рустам Нугаев и сохранил титул WBC AsianBoxing Cjncil Silver, хотя его противник из Узбекистана был сильнее на протяжении всего поединка. Наконец, Шавкат Рахимов из Екатеринбурга техническим нокаутом в пятом раунде обыграл Рохелио Джун Долигеса.

Главный поединок вечера между екатеринбуржцем Иваном Штырковым и американцем Родни Уоллесом прошел по правилам ММА в весе свыше 93 кг. Публика шумно встречала и поддерживала спортсменов. Бойцы провели на ринге все три раунда по пять минут – они много клинчевали в углах и часто переводили бой в партер. Штырков встретил активное сопротивление со стороны иностранца. Первую половину боя Уоллес очевидно лучше действовал в борьбе, даже пытался выйти на удушение или болевой прием. Позже Штырков неоднократно переводил бой в партер и доминировал, однако не смог воспользоваться этим, чтобы досрочно завершить поединок.

По итогам трех раундов россиянин действовал активнее и завоевал победу. После поединка Иван Штырков остался недоволен собой и даже извинился перед зрителями, пообещав в следующий раз показать более зрелищный бой. «Победа далась тяжело, соперник был очень опытный. Наверное, только в бою можно почувствовать слово “опыт”, его начинаешь чувствовать своим телом. Испытываю радость от победы и небольшое разочарование – хотел показать более яркий бой. Наверное, перетренировался», – отметил Штырков.

Отметим, что все представители RCC Boxing Promotions победили на минувшем шоу. Организаторы мероприятия – промоутерская компания RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Русской медной компании и компании «Ариант».