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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 14:30

Уральские предприятия Мечела финансируют детскую оздоровительную кампанию


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более тысячи детей работников Челябинского металлургического комбината, «Уральской кузницы», «Мечел-Кокса» и других уральских предприятий Группы Мечел отдохнут летом 2017 года в оздоровительных учреждениях и загородных лагерях, расположенных в самых живописных местах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В летнем сезоне 2017 года свои двери для ребят открыли спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Касарги, санаторий-профилакторий «Каштак» и лагерь «Уральская березка» в Каштакском бору, «Искорка» и «Чайка» на Еловом.

Основную часть стоимости путевки оплачивают предприятия. Многодетные семьи получают возможность оздоровить своих детей бесплатно.

В детских лагерях организовано разнообразное пятиразовое питание, интересный досуг, программы оздоровления, квалифицированное медицинское обслуживание, спортивные и развлекательные мероприятия.

Территории детских учреждений обработаны против клещей, проверено качество воды, отремонтированы корпуса и проведено благоустройство территории.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, каникулы, детский отдых
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