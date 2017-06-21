Уральские предприятия Мечела финансируют детскую оздоровительную кампанию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более тысячи детей работников Челябинского металлургического комбината, «Уральской кузницы», «Мечел-Кокса» и других уральских предприятий Группы Мечел отдохнут летом 2017 года в оздоровительных учреждениях и загородных лагерях, расположенных в самых живописных местах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В летнем сезоне 2017 года свои двери для ребят открыли спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере Касарги, санаторий-профилакторий «Каштак» и лагерь «Уральская березка» в Каштакском бору, «Искорка» и «Чайка» на Еловом.

Основную часть стоимости путевки оплачивают предприятия. Многодетные семьи получают возможность оздоровить своих детей бесплатно.

В детских лагерях организовано разнообразное пятиразовое питание, интересный досуг, программы оздоровления, квалифицированное медицинское обслуживание, спортивные и развлекательные мероприятия.

Территории детских учреждений обработаны против клещей, проверено качество воды, отремонтированы корпуса и проведено благоустройство территории.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.