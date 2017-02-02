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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 11:10

Управляющую компанию в Чебаркуле оштрафовали на 125 тыс. за отключение отопления


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле (Челябинская область) управляющую компанию оштрафовали на 125 тыс. рублей за двухмесячное отсутствие отопления – жители дома в селе Травники не получали тепло в октябре и ноябре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в октябре и ноябре 2016 года у жителей коммунальной квартиры дома 34 по улице Советская отсутствовало отопление из-за аварийного состояния внутридомовой системы. Проверка показала, что в доме требовался текущий ремонт системы отопления с заменой трубы, однако управляющая организация ООО «УК Эра Технологий» бездействовала.

Директору ООО «УК Эра Технологий» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Кроме того, в отношении юрлица возбуждено дело по части 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Решением суда юрлицо оштрафовано на 125 тыс. рублей.

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Теги: новости чебаркуля, отключение отопления
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