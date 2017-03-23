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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 10:55

Учителя физкультуры, пойманную с наркотиками, суд оставил в СИЗО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд оставил под стражей учителя физкультуры гимназии № 63 Ларису Мелькову, тем самым отказав ей в ходатайстве об ибрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 23 марта, облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Ларисы Мельковой, оставил без изменения постановление Калининского районного суда, которым ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 13 мая 2017 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, педагог была задержана 12 марта во время сбыта 0,51 грамма наркотического вещества. При обыске в ее квартире полицейские обнаружили еще шесть полиэтиленовых упаковок с курительной смесью общей массой 3 грамма, что является крупным размером.

«Мелькова участвовала в процессе посредством видеоконференц-связи, просила суд изменить ей меру пресечения на домашний арест. Выступая в прениях и с заключительным словом, учитель пояснила, что вину свою полностью признает, раскаивается в содеянном, просила на время следствия дать ей возможность побыть с сыном, обещала, что впредь не станет нарушать закон. Обвиняемая также отметила, что ей стыдно за свой поступок перед семьей, учениками и коллегами», – рассказала Нациевская.

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения жалобы, заявив, что женщина может скрыться от органов следствия и суда, а «являясь преподавателем физической культуры, должна была заниматься нравственным воспитанием детей».

Мелькова обвиняется в совершении незаконного оборота наркотических средств, совершенного в крупном размере.

Постановление вступило в законную силу.

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Теги: борьба с наркотиками, учитель, физкультура, криминальные новости челябинска
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