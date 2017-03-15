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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 08:18

СКАНДАЛ. Физкультура и наркотики: учитель гимназии арестована за торговлю спайсом в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Учитель физкультуры из гимназии №63 арестована за оборот наркотиков в Челябинске – у 46-летнего педагога нашли крупную партию спайса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Учитель была задержана у одного из домов по Свердловскому проспекту во время сбыта 0,51 грамма наркотического вещества. При обыске в квартире педагога полицейские обнаружили еще шесть полиэтиленовых упаковок с курительной смесью общей массой 3 грамма. Синтетические наркотики изъяты в крупном размере.

«В отделе полиции "Калининский" по данному факту возбуждено дело по части 4 стати 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по установлению причастности задержанной к совершению других преступлений», – рассказали в УМВД по Челябинску.

По данным Агентства новостей «Доступ», арестованная учитель физкультуры – 46-летняя Лариса Мелькова. Женщина с 25-летним педагогическим стажем работала в 63-й гимназии. На допросе она вину признала и объяснила свою нелегальную подработку материальными сложностями. Вместе с тем, окружающие ее нуждающейся не считали. 

Замначальника УМВД по Челябинску Станислав Клопов напоминает, что в городе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». Жители могут пожаловаться на сбытчиков наркотических средств по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области: 8 (351) 268-85-94.

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Теги: борьба с наркотиками, учитель, физкультура, новости челябинска
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