Учительницу из Челябинска подозревают в доведении школьницы до самоубийства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Престарелая учительница математики стала фигуранткой уголовного дела из-за попытки суицида своей 13-летней воспитанницы – девочка прыгнула с шестого этажа недостроенного здания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокурорская проверка установила, что причиной попытки самоубийства 13-летней девочки в Челябинске явилось систематическое унижение ее человеческого достоинства и жестокое обращение со стороны 82-летней учительницы математики. Спрыгнув с шестого этажа недостроенного здания, школьница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму позвоночника.

«Органом следствия принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ – "Доведение до самоубийства". Кроме того, прокуратурой района проводятся проверочные мероприятия в отношении образовательного учреждения – средней школы № 155 Челябинска, где обучалась девочка, а также застройщика здания, не обеспечившего безопасность строительной площадки, по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, 13-летняя школьница спрыгнула с шестого этажа недостоенного здания и лежала на земле, пока ее не заметили прохожие. Девочка выжила, но до сих пор остается в больнице.

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