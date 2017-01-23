18+ Школьница спрыгнула с 6 этажа после ссоры с матерью в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи выясняют причины, по которым 13-летняя школьница шагнула с шестого этажа недостроенного здания в Челябинске, – пока стражи порядка выясняют, кто довел девочку до отчаянного шага, она лежит с переломами в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел еще в декабре 2016 года, однако СМИ написали случившемся на днях, предположив, что до попытки покончить с собой девочку могли довести натянутые отношения с педагогом в школе. По данным доследственной проверки, отчаянному поступку предшествовала ссора с матерью.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе должностные лица строительной организации, в чьи обязанности входит организация режима охраны строящегося объекта. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 13-летняя школьница спрыгнула с шестого этажа недостоенного здания и лежала на земле, пока ее не заметили прохожие. Девочка выжила, но получила тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника.

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