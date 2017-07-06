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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 16:39

Учительница, торговавшая наркотиками, выплакала у суда запрет на видео- и фотосъемку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня в Калининском районном суде Челябинска начато рассмотрение по существу дела учительницы физкультуры гимназии № 63 Ларисы Мельковой, которую в марте 2017 года поймали со спайсом в кармане, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

До начала заседания подсудимая, которую доставили в суд из СИЗО, устроила истерику, отказавшись входить в зал, пока у журналистов включены камеры. Ее просьбы о запрете фото- и видеосъемки поддержали адвокат и сторона гособвинения, и суд с ними согласился.

Затем прокурор огласил обвинительное заключение. Мельковой вменяется четыре эпизода незаконного оборота наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ): женщина покупала партии спайса массой от 0,5 до 1,28 грамма у дилера и перепродавала их по 500 рублей за полграмма.

Напомним, учительница гимназии с 25-летним педагогическим стажем была взята с поличным 12 марта во время сбыта 0,51 грамма наркотического вещества. Всего, по данным следствия, при ней во время задержания было 8 пакетиков с «зельем» общей массой 4,2 грамма; при обыске дома у Мельковой было обнаружено еще шесть готовых к продаже свертков общей массой 3,2 грамма.

Теперь ей может грозить от 10 до 20 лет колонии.

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Теги: борьба с наркотиками, учитель, физкультура, криминальные новости челябинска
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