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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 18:21

Ученые ЮУрГУ придумали, как предсказать поломку автомобиля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центр компьютерного инжиниринга ЮУрГУ успешно завершил проект в области автомобилестроения – ученые вуза придумали, как предсказать поломку автомобиля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Министерство обороны России приняло и одобрило результаты проекта «Научные исследования в области определения остаточного ресурса основных узлов и агрегатов образцов военной автомобильной техники». Проект стал совместной разработкой ПАО «КАМАЗ» и Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ.

Работы над проектом начались в вузе в январе 2016 года. Инженеры отвечали за исследования, разработку методики и внедрение системы управления полным жизненным циклом большегрузов. Перед учеными была поставлена задача спроектировать устройство, которое позволило бы точно определить, сколько автомобилю осталось проехать до поломки или ремонта.

Основная часть работ по разработке устройства и сопровождению проекта была возложена на инженеров ЦКИ; им помогали ученые кафедр «Техническая механика» и «Двигатели внутреннего сгорания и электронные системы автомобилей» университета. Партнерами проекта стали преподаватели Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета. Большую помощь в проведении исследований оказала лаборатория «Экспериментальная механика» ЮУрГУ, предоставив для испытаний уникальный измерительный комплекс фирмы LMS.

«Нами были разработаны программы и методики экспериментальных исследований, проведены испытания нескольких КамАЗов. Мы оснастили их специальной измерительной и регистрирующей аппаратурой. Дальнейшие испытания – пробеговые – длились три месяца и проходили на полигонах в Набережных Челнах и в Бронницах. Используя полученные результаты, мы создали математические модели износа и старения автомобилей и на их основе построили алгоритмы определения технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса работы техники», – отметил доцент кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения», инженер ЦКИ ЮУрГУ Андрей Мартьянов.

Таким образом, автомобилисты получили инструмент наблюдения за состоянием машин, а также повышения их технической готовности при значительном уменьшении затрат на обслуживание и эксплуатацию.

Теперь Центр компьютерного инжиниринга ЮУрГУ займется распространением созданной методики на другие типы грузовых и легковых автомобилей. 

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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Теги: юургу, камаз, ученые, новости челябинска, вузы челябинска, инженеры
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