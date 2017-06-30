Ученые NASA изобразили сгорание метеорита над Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники международного аэрокосмического агентства с помощью трехмерной графики показали вход в атмосферу Земли челябинского метеорита – для построения визуальной модели использовался один из самых мощных компьютеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследовательский центр NASA.

С помощью визуальной модели ученые выяснили, что происходило с метеоритом во время вхождения в атмосферу планеты и падения. Этот процесс отобразили с помощью одного из самых передовых на сегодняшний день компьютеров Pleiades, который используют для построения сценариев последствий падения астероидов. Результат поможет распознавать космические угрозы и принимать взвешенные решения для защиты от них.

«Челябинский метеорит изображен в разрезе серым цветом. При входе в атмосферу со скоростью 20 километров в секунду он разрушается. Вокруг метеорита под высоким давлением образуется горячая ударная волна (красный, оранжевый, желтый), которая его сглаживает, как блин. Аэродинамическая неустойчивость, вызванная волнами на поверхности, разрывает астероид. Во время отрывания частей (черных) большая часть энергии выбрасывается в атмосферу, создавая опасные взрывные волны и тепловое излучение на Земле», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля 2013 года на Южном Урале упал метеорит диаметром 17 метров. Яркое свечение в атмосфере можно было наблюдать в нескольких регионах РФ, близких к Челябинской области. Ударной волной побило окна в радиусе 93 км. Травмы получили около 1 200 человек, но ни один не погиб. Самый крупный фрагмент упал в озеро Чебаркуль. Небесный фрагмент весом около 570 кг достали из водоема и поместили в краеведческий (ныне исторический) музей.