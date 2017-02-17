Челябинцы увидели в деле бойцов боксерского Гала-шоу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялась открытая тренировка участников Гала-шоу по профессиональному боксу и ММА – 16 февраля атлеты познакомились с публикой и показали, на что они способны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Оргкомитет турнира решил познакомить зрителей шоу с участниками заранее и провел открытую тренировку в ТРК «Фокус». Спортсмены, выступающие по правилам профессионального бокса, муай тай и смешанных единоборств, продемонстрировали эффектные удары, бой с тенью, работу «на лапах» и отличную физическую форму. Помимо самих спортсменов, участие в мероприятии приняли их тренеры.

Наибольшей популярностью публики пользовались бойцы ММА, главные звезды предстоящего шоу – тяжеловесы Иван Штырков и его соперник американец Родни Уоллес. Громкими аплодисментами челябинцы встречали своего земляка Хаяла Джаниева. Стоит отметить, что не меньший интерес собравшиеся проявили к иностранным гостям. Зрители увидели тайбоксера Йодпаяк Лекмуангнона из Таиланда, а также боксеров Кристиана Крстачича из Германии и Рохелио Джун Долигеса, прилетевшего с Филиппин. Гости мероприятия смогли сделать памятные фото с чемпионами.

Напомним, что 17 февраля спортсмены проходят обязательную процедуру взвешивания. Им необходимо «сделать вес» для допуска на ринг арены «Трактор».

Добавим, что само Гала-шоу стартует в субботу, 18 февраля, в 17.00 на Ледовой арене «Трактор». Организаторы мероприятия – промоутерская компания RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Русской медной компании и компании «Ариант».

Билеты остаются в продаже в кассах арены «Трактор» и на порталах kassir.ru, uralbilet.ru и chel-arena.ru. Увидеть прямую трансляцию мероприятия можно будет на Youtube, на канале компании RCC Boxing Promotions.