18+ Убийца, расстрелявший челябинца во дворе, сдался полиции в Сочи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске решается вопрос об аресте 30-летнего Сергея Ширяева, подозреваемого в убийстве мужчины во дворе жилого дома, – злоумышленник сдался полиции в Сочи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Стрелок, более месяца скрывавшийся от следствия, явился в отдел полиции в Сочи. В настоящее время 30-летний мужчина доставлен в Челябинск. Его допросили. Своей причастности к убийству 34-летнего знакомого во дворе дома по улице Молодогвардейцев он не отрицает.

«Решается вопрос об аресте задержанного. С ним проводятся следственные действия. В интересах следствия мотив пока не разглашаем», – рассказал и.о. руководителя СО по Курчатовскому району СУ СКР по региону Игорь Митрохин.

Напомним, 16 января, около полудня, возле дома по улице Молодогвардейцев прогремели выстрелы. С ранениями груди и живота в больницу был доставлен местный житель. Мужчина скончался после семичасовой операции. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, участники конфликта являлись партнерами по бизнесу. Установлено, что стрелок открыл огонь по своему знакомому с заднего сидения машины, в которой они беседовали. Затем сделал еще несколько выстрелов на улице, когда потерпевший пытался убежать. Свидетелями кровавой расправы стали случайные прохожие. Когда злоумышленник их увидел, то сел в авто и уехал.

Ольга Плеханова